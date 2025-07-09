Was von alten Tagen übrig bliebJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 09.07.2025: Was von alten Tagen übrig blieb
Folge vom 09.07.2025
Not macht erfinderisch! Parker Schnabel braucht neues Schürfgut, denn am „Langen Abschnitt“ ist nicht mehr viel Edelmetall zu holen. Doch so spät in der Saison taut Material aus tieferen Erdschichten nicht mehr schnell genug auf, um es zu waschen. Deshalb heckt der Minenboss einen Plan aus. Sein Team soll Abraum aus den Achtziger- und Neunzigerjahren verarbeiten. Denn darin findet man möglicherweise noch sehr viel Gold. Und Kevin Beets muss dringliche Probleme lösen. Aus dem Motorraum seines einzigen funktionsfähigen Baggers steigt plötzlich Rauch auf.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe: 6
6
