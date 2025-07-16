Showtime für die alte WaschanlageJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 16.07.2025: Showtime für die alte Waschanlage
45 Min. Ab 6
Der hohe Goldpreis von 2620 Dollar pro Unze spornt Tony Beets zu Höchstleistungen an. Der Minenboss bringt am Indian River eine alte Dredge mit einer Eimerkette zum Einsatz. Denn man braucht nur zwei Leute, um das tonnenschwere Monstrum zu betreiben. Rick Ness bewegt mit seinem Team ebenfalls eine riesige Maschine. Seine Waschanlage „Monster Red“ wird zerlegt und an einen neuen Standort transportiert. Und Kevin Beets entwickelt ähnlich viel Ehrgeiz wie sein erfolgreicher Vater. Sein Team legt am Scribner Creek Nachtschichten ein, um die Ausbeute zu verdoppeln.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
