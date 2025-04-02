Goldrausch in Alaska
Folge vom 02.04.2025: Die Beets-Dynastie
44 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Vom Milchviehhalter zum „König des Klondike“: 1982 verließ Tony Beets mit seiner Frau Minnie die Niederlande, um in Nordamerika sein Glück zu suchen. Dort hat sich der Goldgräber ein eigenes Reich aufgebaut. Und irgendwann wird der Minenboss sein Unternehmen an die nächste Generation weitergeben. Tonys Söhne Kevin und Michael und seine Tochter Monica wissen, wie man tonnenschwere Maschinen lenkt. Sie haben von ihrem Vater im Laufe der Jahre viel gelernt. Harte Arbeit schreckt sie nicht ab. Aber wer führt die Beets-Dynastie in eine erfolgreiche Zukunft?
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
