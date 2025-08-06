Der erstaunliche Weg des Chris DoumittJetzt kostenlos streamen
Chris Doumitt wurde in Portland geboren. Er galt als Problemkind und lebte sieben Jahre in einem Pflegeheim. Nach der Schule fand er seine Berufung. Er arbeitete als Zimmermann, Möbelbauer und Tischler und gründete eine Familie. Als ein Anruf eine Wende in sein Leben brachte, hatte sich Chris für drei Jahre zur Ruhe gesetzt. Er sollte in Alaska eine Hütte bauen für die Familie eines alten Freundes. Damit tat sich im nördlichsten US-Bundesstaat unverhofft ein ganz neues Kapitel auf. Dieses Special zeichnet Chris Doumitts Werdegang zum Goldexperten nach.
