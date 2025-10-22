Neue Lease, neues Glück?Jetzt kostenlos streamen
Goldrausch: Macherey & Söhne
Folge 1: Neue Lease, neues Glück?
45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Lohnt sich die professionelle Schatzsuche im Northern Territory? Das sollen die Machereys für einen Freund herausfinden. Doch die Schatzsuche in der Gluthitze des australischen Kontinents wird kein Kinderspiel. Denn das Gebiet, in dem möglicherweise kostbare Reichtümer verborgen liegen, ist mit einer Fläche von rund 300 Quadratkilometern so groß wie die Stadt München. Im Camp gibt es keine Dusche und kein WC, dafür aber Reptilien, die den Neuankömmlingen enormen Respekt einflössen. Und während der Trockenzeit sind in Down Under Buschbrände an der Tagesordnung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Goldrausch: Macherey & Söhne
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.