Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 01.07.2025: Chris McCully verdoppelt sein Ziel
45 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Um sein Goldimperium weiter zu vergrößern, will Shawn Pomrenke künftig auch am Festland schürfen. Aktuell gleicht die Inland-Mine allerdings einem einzigen Schlammloch aus Wasser, Eis und Schneematsch! Auch die Kelly-Brüder haben hoch gepokert. Sie müssen zeitnah 50 Unzen Gold auftreiben. Ansonsten droht die Finanzierung für das Upgrade ihres Tauchroboters den Bach runter zu gehen. Unterdessen hat Goldveteran Vernon Adkison am Claim 56 mit Streitigkeiten innerhalb seines Teams zu kämpfen, und Chris McCully verdoppelt sein Goldziel für die Eissaison auf 200 Unzen!
Genre:Reality, Abenteuer
