Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 08.07.2025: Vernon und die One-Man-Show
44 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 6
Shawn Pomrenke ist den Gold-Pionieren von Nome auf der Spur. Auf dem Gelände der Inland-Mine gräbt er sich in uralte Gesteinsschichten vor. Als Shawn die längst versunkene Küstenlinie in 25 Metern Tiefe erreicht, stößt er auf historische Relikte aus der Zeit des Goldrauschs. Die Stützpfosten einer alten Mine sowie Überreste einer Hacke deuten darauf hin, dass hier tatsächlich eine Goldader verlaufen könnte!Derweil kommt es am Claim 56 erneut zu einem brenzligen Zwischenfall, und die Kelly-Brüder können endlich Erfolge verbuchen. 8 Unzen Gold bringen den Männern der „Reaper Nation“ etwa 19.000 Dollar ein.
