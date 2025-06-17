Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldtaucher der Beringsee

Teamwork vom Feinsten

DMAX Folge vom 17.06.2025
Teamwork vom Feinsten

Teamwork vom FeinstenJetzt kostenlos streamen

Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 17.06.2025: Teamwork vom Feinsten

44 Min. Folge vom 17.06.2025 Ab 12

Um genügend Geld für die Inlandmine zusammen zu bekommen, streckt Shawn Pomrenke seine Fühler in alle Richtungen aus. Momentan wildert der Goldtaucher am Claim 56 in fremdem Revier. Aber aufgrund einer akuten Goldflaute ist Shawn von seinem 100-Unzen-Ziel denkbar weit entfernt! Auch bei den Kelly-Brüdern gibt es Probleme: Die Waschrinne läuft nicht rund, was zu schmerzhaften Verdienstausfällen führt. Derweil klingelt bei Chris McCully die Kasse. Mit seinem neuen Tauch-Buddy Wilson wagt sich Chris bis in 12 Meter Tiefe vor. Das Ergebnis? Feinstes Beringsee-Gold mit einem Wert von über 29.000 Dollar.

