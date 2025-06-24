Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 24.06.2025: Erste Erfolge für Zeke
44 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Shawn Pomrenke ist massiv ins Hintertreffen geraten. Bislang hat „Mr. Gold“ nur etwa ein Fünftel vom 100-Unzen-Ziel erreicht. Zurück am Tomcod Claim muss nun endlich die Kasse klingeln. Derweil bekommt Zeke Tenhoff Familienbesuch auf dem Eis. Lexie und der 7 Monate alte Sohn Boden Jupiter wollen ihren Goldhelden in Aktion erleben. Aber bevor Zeke die gemeinsame Jurte mit frischem Geld aufmöbeln kann, muss er gruselige Momente im Beringmeer überstehen: Bei seinem Tauchgang hängen gewaltige Eisklumpen wie Kronleuchter von der Decke - Bedingungen, die sogar den abgebrühtesten Goldsuchern kalte Schauer über den Rücken jagen.
