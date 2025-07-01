Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 01.07.2025: Der Tomcod liefert
45 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 6
Bei Chris McCully läuft das Geschäft. Jetzt hat der junge Goldtaucher einen Teil des Profits in besseres Equipment investiert. Mit brandneuem Luftkompressor, leistungsstarkem Pumpenmotor sowie einer zuverlässigen Warmwasserversorgung für den Tauchanzug will Chris nun noch längere Schichten schieben. Derweil haben die Kelly-Brüder immer noch mit einer ramponierten Waschanlage zu kämpfen. Um endlich in die Spur zu kommen, recyceln die klammen Goldtaucher kurzerhand eine alte Maschine. Später spült der Tomcod Claim reichlich Gold in die Kasse von Shawn Pomrenke, und Zeke Tenhoff stößt auf ein Riff, das gutes Gold verspricht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.