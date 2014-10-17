Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 17.10.2014: Die Abrechnung
45 Min.Folge vom 17.10.2014Ab 6
Die Besatzung der „Wild Ranger“ ist mit ihrer Geduld am Ende. Die Männer haben das Vertrauen in ihren Kapitän verloren. Skipper Vernon Adkison hatte bis dato bei der Auswahl der Schürfspots kein glückliches Händchen. Die Ausbeute fiel mager aus. Deshalb stellt die Crew dem erfahrenen Goldsucher ein Ultimatum: Wenn die Schatzsucher bei der nächsten Ausfahrt wieder kein Edelmetall finden, wollen sie auf einem anderen Baggerschiff anheuern.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.