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Goldtaucher der Beringsee

Ein goldenes Händchen

DMAXFolge vom 24.10.2014
Ein goldenes Händchen

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 24.10.2014: Ein goldenes Händchen

44 Min.Folge vom 24.10.2014Ab 6

Pleiten, Pech und Pannen: Für Hank Schimschat und die Crew der „AU Grabber“ verlief die Saison bis dato nicht optimal. Stattdessen haben die Schatzsucher viel Lehrgeld gezahlt. Zum Ende des Sommers wollen die Männer nun beweisen, was in ihnen steckt. Doch dazu müssen sie beim Wettrennen um die begehrtesten Schürfspots einen Zahn zulegen. Emily Riedel und die Besatzung der „Eroica“ können ihr Glück dagegen kaum fassen: Die Schatztaucher sind auf eine Goldgrube gestoßen.

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