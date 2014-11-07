Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 07.11.2014: Aus und vorbei
45 Min.Folge vom 07.11.2014Ab 6
Zum Saisonfinale kommt es vor der Küste von Nome in Alaska zu einem Privatduell zwischen den Kapitänen Shawn Pomrenke und Hank Schimschat. Wer baggert mehr Gold aus der Beringsee, die Crew der „Christine Rose“ oder ihre Rivalen auf der „AU Grabber“? Die beiden Skipper haben eine Wette abgeschlossen: Der Verlierer muss dem Gewinner eine Unze Gold zahlen. Beim Kräftemessen der Schatzsucher spricht alles für Shawn und seine alten Hasen, denn die Männer haben in diesem Jahr schon Edelmetall im Wert von 900 000 Dollar aus dem Meer geschaufelt.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.