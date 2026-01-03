Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Hochzeitshaus-Makeover

sixxStaffel 3Folge 1vom 03.01.2026
Das Hochzeitshaus-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 1: Das Hochzeitshaus-Makeover

40 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Mina und Karen renovieren heute ein sogenanntes Schrotflintenhaus, eine vor allem im Süden der USA verbreitete Form von Einfamilienhäusern. Sie kennen die Vorlieben und den Geschmack der künftigen Hausbesitzerin, denn es handelt sich dabei um eine Freundin, die Hochzeitskleider designt.

