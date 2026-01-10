Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 4: Das Townhouse-Makeover
41 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6
Mina und Karen erwerben heute ein Townhouse im beliebten Stadtviertel Bates-Hendricks. Die Begeisterung über ihr neuestes Makeover-Projekt lässt nach, als sie Schimmel und Termiten im Haus entdecken.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC