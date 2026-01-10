Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

sixxStaffel 3Folge 5vom 10.01.2026
Folge 5: Das Bohemian Haus-Makeover

41 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6

Mina und Karen verwandeln ein Haus im Old Southside-Viertel in eine Boho-Oase. Sie verpassen der Immobilie einen urban-klassischen Look und schmücken das Innere mit Vintage-Deko-Elementen.

