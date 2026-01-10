Das Bohemian Haus-MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 5: Das Bohemian Haus-Makeover
41 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6
Mina und Karen verwandeln ein Haus im Old Southside-Viertel in eine Boho-Oase. Sie verpassen der Immobilie einen urban-klassischen Look und schmücken das Innere mit Vintage-Deko-Elementen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC