Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 6: Das halbe Million Dollar Makeover
40 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6
Mina und Karen machen ihren bislang teuersten Häuserkauf in einer beliebten Gegend von Indianapolis. Sie verpassen dem Haus einen eleganten Bohemian-Style und hoffen, es für eine halbe Million Dollar weiterverkaufen zu können.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC