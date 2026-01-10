Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das halbe Million Dollar Makeover

sixxStaffel 3Folge 6vom 10.01.2026
Das halbe Million Dollar Makeover

Das halbe Million Dollar MakeoverJetzt kostenlos streamen

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 6: Das halbe Million Dollar Makeover

40 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6

Mina und Karen machen ihren bislang teuersten Häuserkauf in einer beliebten Gegend von Indianapolis. Sie verpassen dem Haus einen eleganten Bohemian-Style und hoffen, es für eine halbe Million Dollar weiterverkaufen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
sixx
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Alle 2 Staffeln und Folgen