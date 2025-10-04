Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

sixxStaffel 3Folge 8vom 04.10.2025
Folge 8: Das Scheunenhaus-Makeover

41 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 6

Karen träumt schon seit Langem von einem kuscheligen Gasthaus im Scheunen-Stil. Nach einigen Problemen mit der Stadt und der Genehmigung können die Arbeiten beginnen und Karen hat viele originelle Einrichtungs-Ideen für ihr persönliches Traumprojekt.

