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Gordon Ramsay - Kulinarische Abenteuer

Laos' mächtiger Mekong

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 17.05.2026
Laos' mächtiger Mekong

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Gordon Ramsay - Kulinarische Abenteuer

Folge 5: Laos' mächtiger Mekong

46 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Gordon Ramsay packt den Reisekoffer: Der Starkoch macht sich auf in ferne Länder, um Menschen aus aller Welt kulinarische Geheimnisse zu entlocken. Jede seiner Destinationen birgt eine besondere Challenge - sei es das Beschaffen außergewöhnlicher Zutaten, die Verkostung unbekannter Lebensmittel oder das Nachahmen neu erlernter Zubereitungstechniken.

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