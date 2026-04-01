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Gormiti

Der Weg des Feuers

DeAPlanetaStaffel 1Folge 23vom 01.04.2026
Der Weg des Feuers

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Gormiti

Folge 23: Der Weg des Feuers

11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die Heralds sind in großer Gefahr: Ausgerechnet Riffs Schwester Finna nimmt die Helden gefangen und bezichtigt sie, mit den Darkans unter einer Decke zu stecken. Kaum erkennt Kratus seine Chance, startet er seinen Angriff mit einer Feuerscherbe. Können Riff und Finna die uralten Wege des Feuerstamms nutzen, um den Darkan zu besiegen und ihr Vertrauen zueinander wiederzufinden?

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