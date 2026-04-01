Gormiti
Folge 24: König Riff
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die Darkans machen sich auf den Weg ins Feuerkönigreich - mit dem Ziel, dessen Turm zu zerstören. Um der Gefahr zu trotzen, müssen alle Kräfte mobilisiert werden, doch der königslose Stamm weigert sich, in die Schlacht zu ziehen, solange kein Anführer bestimmt ist. Die Zeit läuft davon und schon bald könnte das Reich von den dunklen Kräften eingenommen werden. Nun liegt es an Riff, seinen Anspruch auf den Thron zu beweisen, bevor es zu spät ist.
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.