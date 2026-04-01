Gormiti
Folge 22: Nichts zu lachen
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Ikor ist es gelungen, seine drei Leuchttürme zu aktivieren. Nun steht ihm seine alles entscheidende Prüfung bevor: der Kampf gegen Kyonos, den Meka-Gormiti des Eises. Doch dessen ausgefeilte Kampftechniken stellen Ikor vor weit größere Herausforderungen, als er erwartet hatte. Um zu bestehen, muss er sich von seinem starren Wissen lösen und lernen, auf seine eigenen Instinkte zu vertrauen.
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.