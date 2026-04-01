Gormiti
Folge 24: Die dunkle Festung (1)
11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Ao-Ki wurde nach Darkor entführt und befindet sich in den Fängen von Voidus und seiner Gefolgschaft. Die Heralds versammeln alle Gormiti-Lords, um sie zu retten, aber es scheint bereits zu spät zu sein: Mit der geraubten Energie errichtet Voidus mitten in Gorm seinen eigenen Turm der Finsternis und schickt seine Omega-Darkans aus, um die Schutzwälle niederzureißen und das Reich einzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.