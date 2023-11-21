Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rainer Gottwald übernimmt einen Job als Co-Promoter bei einem Event in Stuttgart. Dort will ein deutscher Ex-Weltmeister im Supermittelgewicht ein Comeback starten und zwei von Rainers Schützlingen dürfen ihr Können in den Vorkämpfen unter Beweis stellen. Doch bis in der Halle der erste Gong ertönt, gilt es noch viel Arbeit zu erledigen. Beim öffentlichen Wiegen einen Tag vor dem großen Showdown erwartet den „King of the Ring“ ein mittleres Chaos, das er hinter den Kulissen in den Griff bekommen muss. Denn die Organisatoren haben im Vorfeld nicht gut geplant.

