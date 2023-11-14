Gottwald - King of the Ring
Folge vom 14.11.2023: Kein Geld und keine Boxer?
Folge vom 14.11.2023
Rainer Gottwald verabschiedet zwei seiner Talente nach Mallorca. Ibo und Daniel werden sich dort in einem Trainingslager auf kommende Aufgaben vorbereiten und beim Sparring mit anderen Boxern Erfahrung sammeln. Im Gym nimmt der „King of the Ring“ anschließend einen weiteren Schützling unter die Lupe. Luca ist das Zugpferd für Rainers nächstes Event. Aber der Junioren-Weltmeister musste krankheitsbedingt länger pausieren. Ist Luca wieder richtig fit und in Form? Ohne den Lokal-Matador wird es schwer, die Offenbacher Stadthalle mit Zuschauern zu füllen.
