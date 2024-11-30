Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 1Folge 4vom 30.11.2024
Folge 4: Du kommst in so fragwürdiger Gestalt

26 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Als Graf Yoster eines Tages der Presse entnehmen muss, dass seine englische Großtante, Lady Clementine, in Nizza das Zeitliche gesegnet hat, lässt er sich unverzüglich an den Ort des betrüblichen Vorfalls chauffieren. Dort erregen absonderliche Begebnisse und Umstände seine kriminalistische Aufmerksamkeit. Aus welchem Grund hatte sich die alte Dame einen Mops gehalten, obwohl sie Hunde zutiefst verabscheute? Und warum hatte das friedfertige Tier sie kurz vor ihrem Hinscheiden unvermittelt gebissen? Solche Fragen führen Yoster zum „Bund der Letzten Schwelle“, einem exklusiven spiritistischen Zirkel. Hier trifft Yoster auch auf die faszinierende Gestalt des Fürsten Saburoff, der als kundiger Beschwörer jenseitiger Welten seine Anhänger in einen verhängnisvollen Bann zu schlagen versteht.

