ARD PlusStaffel 3Folge 4vom 30.11.2024
25 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Monsieur Guy Lebeau gibt sich, Ergebnis einer launigen Wette und etwas Ähnlichkeit, als Graf Yoster aus. In Cannes verliert er im Spielcasino. Auch bei seiner Verlobten Gwen, einer amerikanischen Multimillionärin, versucht er ebenfalls sich als Yoster auszugeben. Yoster vermutet ein gefährliches Spiel, doch hat er mit seiner Warnung bei der verliebten Gwen wenig Erfolg.

