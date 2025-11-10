Staffel 2025Folge 5vom 10.11.2025
Grand Slam of Darts
Folge 5: Gruppenspiele, 1. Runde | 5, Wolverhampton
180 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Das legendäre Turnier in Wolverhampton ist zurück! Beim Grand Slam of Darts 2025 treten die besten Spieler der PDC und BDO sowie ausgewählte internationale Stars gegeneinander an.
Copyrights:© Sport1