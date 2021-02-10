Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht
Folge vom 10.02.2021: Die Wut
47 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 12
Als Ken Fitzhugh aus Sacramento seine Frau Kristine leblos am Fuß der Kellertreppe findet, kann der Notdienst nur noch ihren Tod feststellen. Offenbar war die Lehrerin gestürzt und mit dem Kopf auf einer Messingglocke gelandet. Ermittler Denson soll bestätigen, dass es sich um einen Unfall handelt, und entdeckt bei der Tatortuntersuchung einen Schuh, der auf der falschen Treppenseite liegt. Weitere Ungereimtheiten kommen bei der Autopsie zutage: Die sieben Platzwunden am Hinterkopf und die Einblutungen in der Halsmuskulatur können nicht von einem Treppensturz kommen. Alles deutet nun auf Mord hin.
