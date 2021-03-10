Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht

Das Doppelleben

TLC
Folge vom 10.03.2021
Das Doppelleben

Das DoppellebenJetzt kostenlos streamen

Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht

Folge vom 10.03.2021: Das Doppelleben

47 Min.
Ab 12

Als Jamie Laiaddee aus Chandler, Arizona, von ihren Eltern als vermisst gemeldet wird, traut Detective Moffat seinen Ohren nicht: Die 32-Jährige ist seit zweieinhalb Monaten verschwunden - und keinem scheint es aufgefallen zu sein. Die Eltern geben an, kaum Kontakt mit der Tochter zu haben. Aber auch ihr Freund, ein Mann namens Bryan, scheint wie vom Erdboden verschluckt. Als Brian schließlich im nur 30 Kilometer entfernten Scottsdale ausfindig gemacht wird, gibt er an, sich vor 10 Wochen von Jamie getrennt zu haben, weil diese wegen eines neuen Jobs nach Colorado gezogen sei. Seine Geschichte klingt jedoch so seltsam, dass Moffat hellhörig wird.

