Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht
Folge vom 05.05.2021: Die alte Dame
48 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 12
Kurz vor Weihnachten erhalten die Ermittler:innen in Burlington, North Carolina, die Nachricht über einen Leichenfund: Nachbar:innen von Sara Dixon haben die alte Dame tot in ihrem Bett entdeckt. Ihr wurde zweimal in den Kopf geschossen. Sheriff Terry Johnson beginnt sofort mit der Tatortuntersuchung, doch es gibt kaum verwertbare Hinweise. Die Tatwaffe fehlt, das Haus ist aufgeräumt und blitzblank. Doch dann entdeckt Johnson die aufgebrochene Haustür und das Gästezimmer, in dem alles durchwühlt wurde. Offenbar ist jemand ins Haus eingebrochen, um zu stehlen. Doch irgendetwas stimmt nicht an dem Szenario.
Genre:Reality, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
