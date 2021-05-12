Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht
Folge vom 12.05.2021: Die Leiche in der Tonne
47 Min.Folge vom 12.05.2021Ab 12
Die Polizei wird in eine ruhige Gegend auf Long Island, New York, gerufen. Als Ermittler Robert Edwards bei dem Anwesen eintrifft, stehen Nachbar:innen um eine 200-Liter-Tonne herum, die vom neuen Käufer des Hauses eigentlich entsorgt werden sollte. Edwards hebt den Deckel an und fällt von dem unvorstellbaren Gestank fast in Ohnmacht. Dann bietet sich den Polizisten ein schrecklicher Anblick: Eine verweste, halbmumifizierte Leiche, die wohl seit Jahren in der Tonne liegt. Die Tote ist eine Frau. Die Ermittler:innen vermuten, dass ihre Kleidung rund 30 Jahre alt ist, doch Klarheit kann nur eine Autopsie bringen.
Genre:Reality, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
