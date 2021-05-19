Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht
Folge vom 19.05.2021: Der verschwundene Vater
47 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 12
Dwight Tobyne aus Phoenix, Arizona, wird als vermisst gemeldet. Der Familienvater wurde von seiner Tochter zum letzten Mal vor acht Monaten gesehen – und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Dwight hatte sich auf Anraten seines Anwalts abgesetzt, nachdem es mit seinen Geschäften bergab ging, die Familie alles verlor und Betrugsvorwürfe gegen ihn laut wurden. Die Ermittler:innen finden schließlich heraus, dass Dwights Wagen vor einer Wohnanlage in Phoenix demoliert wurde. Und als kurz darauf zwei Arme und ein Torso mitten in der Wüste gefunden werden, fügen sich Puzzleteile zu einem grausamen Netz aus Lügen und Betrug zusammen.
