Staffel 1Folge 15vom 03.08.2025
Ein Friedhof ohne BlumenJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 15: Ein Friedhof ohne Blumen
22 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Ein angeblicher Geldwechsler wird in Nordchile mit Tausenden nicht deklarierter Dollars erwischt. Zwischen Kolumbien und Venezuela versucht ein Mann, eine Unmenge von Blumen über die Grenze zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grenzschutz Südamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1