Staffel 1Folge 17vom 07.08.2025
Grenzschutz Südamerika
Folge 17: Ein weiterer Tag im Paradies?
22 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
An der peruanisch-chilenischen Grenze untersuchen Beamte einen Bus und finden einen mit Kokain gefüllten Koffer. In Brasilien stoßen ihre Kollegen unterdessen auf eine Ladung nicht registrierter Waffen.
