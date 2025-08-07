Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 17vom 07.08.2025
Ein weiterer Tag im Paradies?

Folge 17: Ein weiterer Tag im Paradies?

22 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

An der peruanisch-chilenischen Grenze untersuchen Beamte einen Bus und finden einen mit Kokain gefüllten Koffer. In Brasilien stoßen ihre Kollegen unterdessen auf eine Ladung nicht registrierter Waffen.

