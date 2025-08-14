Staffel 1Folge 20vom 14.08.2025
Folge 20: Zu selbstbewusst
22 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
Ein junger Mann wird mit sieben Kilo Marihuana erwischt und reagiert überraschend gelassen auf die Festnahme. Derweil fällt an der Grenze zu Chile eine Frau mit einer unerlaubten Menge Bargeld auf.
