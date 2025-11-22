Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUN
Folge 10
vom 22.11.2025
Folge 10: Mit allen Mitteln

41 Min.
Folge vom 22.11.2025
Ab 12

Catherine bittet Meredith und Nick um Hilfe: Tasha benötigt dringend eine Spenderniere. Ihre Ehefrau Evynn spielt Tashas Verwirrtheit als Enzephalopathie herunter und übergibt Nick die Krankenakte auf einem USB-Stick. Webber wird stutzig und fordert die Akte aus Portland an. Die erschütternde Wahrheit: Tasha hat Alzheimer. Es stellt sich heraus, dass Evynn die Diagnose verschwiegen und sie aus der digitalen Akte gelöscht hat.