Folge 10: Mit allen Mitteln
41 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Catherine bittet Meredith und Nick um Hilfe: Tasha benötigt dringend eine Spenderniere. Ihre Ehefrau Evynn spielt Tashas Verwirrtheit als Enzephalopathie herunter und übergibt Nick die Krankenakte auf einem USB-Stick. Webber wird stutzig und fordert die Akte aus Portland an. Die erschütternde Wahrheit: Tasha hat Alzheimer. Es stellt sich heraus, dass Evynn die Diagnose verschwiegen und sie aus der digitalen Akte gelöscht hat.
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12