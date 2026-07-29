Wir haben gerade erst angefangenJetzt kostenlos streamen
Grey's Anatomy
Folge 1: Wir haben gerade erst angefangen
42 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Catherine setzt Meredith die Pistole auf die Brust: Entweder sie schweigt bezüglich ihrer neuen Theorie über Alzheimer oder ihr Labor wird dichtgemacht. Meredith tut so, als würde sie einknicken, überlässt aber Amelia unter dem Siegel der Verschwiegenheit ihr bisher erstelltes Material über ihre Forschung. Indes sind die Assistenzärzte nach Sam Suttons Tod am Boden zerstört. Bei einem Notfall können sich Simone und Lucas allerdings mit Merediths Hilfe beweisen.
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Alle Staffeln im Überblick
Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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