Amamos%20%26%20ConsortenJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 4: Amamos%20%26%20Consorten
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Als%20Ellen%20Wegener%20die%20h%FCbsche%20achtzehnj%E4hrige%20Helga%20kennenlernt%2C%20ahnt%20sie%20noch%20nicht%2C%20welche%20Folgen%20diese%20Bekanntschaft%20haben%20wird.%20Wenige%20Tage%20sp%E4ter%20erscheint%20Helga%20v%F6llig%20verst%F6rt%20und%20geschockt%20auf%20der%20Wache.%20Ellen%20erf%E4hrt%2C%20dass%20Helga%20im%20naiven%20Glauben%20an%20eine%20Karriere%20als%20Fotomodell%20von%20windigen%20Typen%20im%20Sex-Gesch%E4ft%20vermarktet%20werden%20sollte.%20Kurze%20Zeit%20sp%E4ter%20stellt%20die%20Polizistin%20mit%20Entsetzen%20fest%2C%20dass%20Helga%20verschwunden%20ist.%20Ganz%20im%20Gegensatz%20zu%20ihrem%20Kollegen%20Block%20glaubt%20Ellen%20an%20ein%20Verbrechen%20...
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Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12