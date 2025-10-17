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Folge 12: Nervenkrieg
Tanja%20K%F6nig%20ist%20eine%20engagierte%20Beamtin.%20Wer%20sich%20engagiert%2C%20kann%20sich%20Feinde%20machen.%20Anonyme%20Anrufe%2C%20mysteri%F6se%20Geschenke%20und%20ein%20Drohbrief%20machen%20ihr%20zu%20schaffen.%20Tanjas%20allt%E4glicher%20Dienst%2C%20der%20sie%20und%20Dirk%20auch%20oft%20zu%20%27Stammkunden%27%20f%FChrt%2C%20bekommt%20pl%F6tzlich%20eine%20andere%20Qualit%E4t.%20So%20bem%FCht%20sich%20Tanja%20um%20eine%20Frau%2C%20die%20immer%20wieder%20Opfer%20der%20Gewaltt%E4tigkeit%20ihres%20Mannes%20wird.%20Der%20Mann%20droht%20Tanja%20%u2013%20aber%20steckt%20er%20auch%20hinter%20der%20Kampagne%20gegen%20sie%3F%20Ein%20frisch%20entlassener%20Knacki%2C%20an%20dessen%20Festnahme%20Tanja%20ma%DFgeblich%20beteiligt%20war%2C%20kommt%20f%FCr%20Dirk%2C%20Dietmar%20Steiner%20und%20und%20Kollegin%20%22Harry%22%20ebenfalls%20nicht%20infrage.%20Solange%20der%20T%E4ter%20nicht%20gefunden%20ist%2C%20organisieren%20die%20Kollegen%20einen%20kleinen%20Personenschutz%20f%FCr%20Tanja%20...
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