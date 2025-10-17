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Gute%20Nachbarschaft

ARD PlusStaffel 10Folge 4vom 17.10.2025
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Folge 4: Gute%20Nachbarschaft

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Dirk%20und%20Tanja%20m%FCssen%20sich%20mit%20einer%20Nachbarschaftsstreiterei%20besch%E4ftigen%2C%20die%20mit%20immer%20zweifelhafteren%20Methoden%20ausgetragen%20wird.%20Dazu%20geh%F6ren%20Videoaufnahmen%20von%20einer%20Gartenparty%2C%20die%20Dirk%20selbst%20in%20Schwierigkeiten%20bringen%2C%20denn%20sie%20zeigen%20ihn%20mit%20einem%20Joint%20in%20der%20Hand.%20Als%20sich%20der%20Verdacht%20erh%E4rtet%2C%20dass%20in%20seiner%20Anwesenheit%20Drogen%20gehandelt%20wurden%2C%20wird%20es%20h%F6chste%20Zeit%20f%FCr%20die%20Mannschaft%20vom%2014.%20Revier%2C%20die%20Wahrheit%20ans%20Tageslicht%20zu%20f%F6rdern%20...

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