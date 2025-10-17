Gro%DFstadtrevier
Folge 5: Ein%20neuer%20Kollege
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
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Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12