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Der%20Zeuge

ARD PlusStaffel 11Folge 5vom 17.10.2025
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Folge 5: Der%20Zeuge

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Nach%20einem%20Tankstellen%FCberfall%20gelingt%20den%20beiden%20T%E4tern%20die%20Flucht%20vor%20der%20Polizei.%20Nur%20der%20Friseur%20Teege%20kann%20Dirk%20Matthies%20und%20Tanja%20K%F6nig%20mit%20einer%20genauen%20Beschreibung%20helfen%20und%20identifiziert%20Roland%20Ostkamp%20als%20einen%20der%20beiden%20T%E4ter%20...

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