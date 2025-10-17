Gro%DFstadtrevier
Folge 5: Der%20Zeuge
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Nach%20einem%20Tankstellen%FCberfall%20gelingt%20den%20beiden%20T%E4tern%20die%20Flucht%20vor%20der%20Polizei.%20Nur%20der%20Friseur%20Teege%20kann%20Dirk%20Matthies%20und%20Tanja%20K%F6nig%20mit%20einer%20genauen%20Beschreibung%20helfen%20und%20identifiziert%20Roland%20Ostkamp%20als%20einen%20der%20beiden%20T%E4ter%20...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gro%DFstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12