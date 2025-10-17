Großstadtrevier
Folge 2: Papilein
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Die%20Kollegen%20vom%2014.%20Revier%20r%E4tseln%2C%20ob%20der%20acht%20Jahre%20alte%20Henry%20der%20Sohn%20von%20Dirk%20Matthies%20ist.%20Immerhin%20war%20Dirk%20mit%20Henrys%20Mutter%20Sabine%20vor%20acht%20Jahren%20befreundet%3B%20der%20Junge%20%E4hnelt%20ihm%20und%20hat%20seinen%20Vater%20nie%20kennengelernt.%20Die%20Einzige%2C%20die%20das%20Geheimnis%20l%FCften%20kann%2C%20ist%20Sabine.%20Doch%20die%20liegt%20nach%20einem%20schweren%20Verkehrsunfall%20bewusstlos%20im%20Krankenhaus.%20Dirk%20k%FCmmert%20sich%20notgedrungen%20um%20den%20Jungen%20...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12