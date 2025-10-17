Großstadtrevier
Folge 4: Alles%20wird%20gut
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Auf%20dem%2014.%20Revier%20meldet%20das%20Arzt-Ehepaar%20Altmann%20ihren%2014%20Jahre%20alten%20Sohn%20als%20vermisst.%20Ein%20Abschiedsbrief%20l%E4sst%20Schlimmes%20bef%FCrchten.%20Doch%20bald%20finden%20Dirk%20und%20Tanja%20heraus%2C%20dass%20der%20wohlerzogene%20Mustersch%FCler%20ausgerechnet%20durch%20die%20alte%20Hure%20Angie%20neuen%20Lebensmut%20bekommt%20...
Weitere Folgen in Staffel 12
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Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12