Großstadtrevier
Folge 2: Unter%20einem%20Dach
Dirk%20und%20Anna%20werden%20zu%20einer%20einsam%20gelegenen%20Bushaltestelle%20gerufen%2C%20wo%20ein%20alter%20Mann%20offenbar%20einen%20Schlaganfall%20erlitten%20hat.%20F%FCr%20die%20beiden%20Polizisten%20vom%2014.%20Revier%20ergeben%20sich%20Anhaltspunkte%2C%20dass%20Ludwig%20Gatermann%20in%20einem%20lebensbedrohlichen%20Zustand%20hier%20ausgesetzt%20wurde.%20Doch%20wer%20sollte%20das%20einem%20einsamen%2C%20etwas%20verwirrten%20Rentner%20antun%3F%20Die%20Spur%20f%FChrt%20zu%20Ludwigs%20alter%20Wohnung%2C%20die%20er%20vor%20kurzer%20Zeit%20aufgab%2C%20um%20in%20ein%20Altersheim%20umzuziehen.%20In%20dem%20Haus%20bemerken%20Dirk%20und%20Anna%20bald%20einige%20Merkw%FCrdigkeiten%3A%20Ludwigs%20langj%E4hrige%20Nachbarin%2C%20Frau%20Spreckelsen%2C%20eine%20sympathische%20alte%20Dame%2C%20hat%20offenbar%20Angst%20...
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