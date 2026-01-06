Die%20Stunde%20der%20FrauenJetzt kostenlos streamen
Gro%DFstadtrevier
Folge 12: Die%20Stunde%20der%20Frauen
Ruth%20T%F6gel%20bittet%20Dirk%20und%20Anna%20um%20Hilfe.%20Ihr%20Mann%20Otto%20wolle%20sie%20umbringen.%20Es%20stellt%20sich%20heraus%2C%20dass%20das%20Ehepaar%20im%20Altersheim%20%27Abendsonne%27%20unter%20entw%FCrdigenden%20Umst%E4nden%20leben%20muss.%20Kein%20Wunder%2C%20dass%20sich%20die%20gegenseitige%20Aggression%20st%FCndlich%20steigert.%20Hauptstreitpunkt%20zwischen%20den%20beiden%20alten%20Leuten%20ist%20das%20Geld.%20Otto%20T%F6gel%20will%20es%20Gewinn%20bringend%20anlegen%20und%20folgt%20dabei%20dem%20Rat%20der%20Schwester%20des%20Heimleiters%2C%20die%20nicht%20nur%20T%F6gel%2C%20sondern%20auch%20andere%20Heimbewohner%20finanziell%20ber%E4t%20...
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