Gro%DFstadtrevier
Folge 12: Verdammtes%20Gl%FCck
49 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Brieftr%E4ger%20Kurt%20Lieblich%20gewinnt%20im%20Lotto%20und%20lebt%20im%20Rausch%20des%20Geldsegens%3A%20Der%20Postbote%20verw%F6hnt%20seine%20Geliebte%20mit%20teuren%20Geschenken%20und%20l%E4dt%20zwielichtige%20%27Freunde%27%20zu%20wilden%20Partys%20ein%20%u2013%20sehr%20zum%20%C4rger%20seiner%20Nachbarn.%20Doch%20schon%20bald%20vergeht%20Lieblich%20die%20Freude%20an%20seinem%20Gl%FCck.%20Es%20treffen%20Drohbriefe%20bei%20ihm%20ein%20und%20seine%20Freundin%20verursacht%20einen%20schweren%20Verkehrsunfall.%20Dirk%20und%20Anna%20stellen%20fest%2C%20dass%20Lieblichs%20Auto%20manipuliert%20wurde%20...
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gro%DFstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12