Gro%DFstadtrevier
Folge 11: Mutproben
Eine%20Frau%20wird%20in%20einem%20Keller%20schwer%20verletzt%20und%20v%F6llig%20ver%E4ngstigt%20aufgefunden.%20Anna%20Bergmann%20und%20Dirk%20Matthies%20h%F6ren%20sich%20im%20Haus%20um.%20Doch%20die%20Bewohner%20wirken%20eingesch%FCchtert.%20Nur%20die%2014-j%E4hrige%20Julia%20besitzt%20genug%20Zivilcourage%20und%20belastet%20den%20Ehemann%20der%20Verletzten.%20Schon%20l%E4nger%20tyrannisiert%20der%20nicht%20nur%20seine%20Frau%2C%20sondern%20das%20ganze%20Haus.%20Immer%20noch%20auf%20freiem%20Fu%DF%2C%20erf%E4hrt%20er%20von%20der%20Aussage%20und%20bedroht%20Julia%20und%20ihre%20Mutter.%20Der%20Tag%20kommt%2C%20an%20dem%20er%20seine%20Drohungen%20wahr%20machen%20will%20...
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