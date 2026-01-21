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Großstadtrevier

Erste%20Hilfe

ARD PlusStaffel 16Folge 7vom 21.01.2026
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Folge 7: Erste%20Hilfe

48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Der%2040-j%E4hrige%20Speditionsfahrer%20Konrad%20Schwonek%20befreit%20sich%20endlich%20aus%20den%20F%E4ngen%20seiner%20Mutter%2C%20die%20ihn%20am%20liebsten%20Tag%20und%20Nacht%20um%20sich%20h%E4tte.%20Dirk%20Matthies%20ist%20gerade%20noch%20rechtzeitig%20zur%20Stelle%2C%20als%20die%20entt%E4uschte%20Mutter%20versucht%2C%20sich%20aus%20Angst%20vor%20der%20Einsamkeit%20etwas%20anzutun.%20Doch%20nun%20hat%20Dirk%20Frau%20Schwonek%20am%20Hals%20...

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